وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه
تعزيزات عسكرية للجيش إلى درعا لتطبيق “اتفاق المصالحة”
وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية
القوات الأمريكية تدخل قافلة عسكرية كبيرة إلى سوريا وأنباء عن نيتها إنشاء قاعدة جديدة
روسيا تغير من سياستها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
اجتماع روسي-سوري بعد أيام لإعادة اللاجئين السوريين
ريف حلب.. قصف تركي بالقرب من قاعدة روسية وانتشار مكثّف للقوات التركية على M4
تقدم في مباحثات التسوية في درعا البلد
واشنطن تستنسخ التجربة العراقية مع القبائل العربية شرقي سوريا

"الدفاع التونسية" تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل

حذرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، من أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت صفة المؤسسة العسكرية وتعمدت نشر أخبار زائفة ومضللة للرأي العام.

وجاء في بيان للوزارة أنه "لوحظ مؤخرا تعمّد بعض صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) انتحال صفة المؤسسة العسكرية تحت مسميات مختلفة وتعمّدها نشر أخبار زائفة ومضللة للرأي العام".

وأضاف البيان أنه "في هذا السياق تذكر وزارة الدفاع الوطني مجددا بأن هذه الصفحات الوهمية لا تمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة".

وشددت الوزارة على أن لديها موقعا إلكترونيا واحدا ينشر الأخبار المتعلقة بأنشطة مختلف هياكلها.



المصدر: وزارة الدفاع التونسية