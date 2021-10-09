الخيوط القطنية تحقق وفرات كبيرة بسواعد عمال وفنيي الشركة

نجح عمال وفنيو الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة بتصنيع المسننات بمقاسات مختلفة بأنواعها المستقيمة والمخروطية والمائلة للتعويض عن نقص القطع التبديلية والغيار بسبب العقوبات الاقتصادية



وبكلف مالية لم تتجاوز أكثر من 20 بالمئة من قيمة تلك المسننات استطاع عمال وفنيو الشركة تحقيق وفورات كبيرة للشركة



هذا إضافة إلى إجراء التعديلات على الكثير من آلات القصاصات وناقلات الحركة فضلاً عن تصنيع العديد من البكر والغامات والمحاور والقطع الميكانيكية للعديد من آلات خطوط الإنتاج في الشركة ،إضافة إلى تصنيع حركات جنزير سرعة لعلب السرعة ضمن أقسام الغزل والإنتاج.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس قاسم محمد موسى أن الشركة بفضل جهود عمالها تمكنت من تجاوز العديد العقبات التي اعترضتها خلال سنوات الحرب الإرهابية من خلال الاستفادة من خبرات العاملين والفنيين في أقسام المشغل الميكانيكي والكهرباء والأقسام الأخرى



وبين موسى أن مبيعات الشركة خلال9 أشهر ماضية من العام الجاري بلغت11مليارو534مليون ليرة سورية ناتجة عن تسويق منتجاتها من الغزول والعوادم



ولفت موسى إلى أن مبيعات الشركة من الغزول بلغت 1261طناً بقيمة 11مليارو14 مليون ليرة والبقية من العوادم مشيراً إلى أن الإنتاج خلال تلك الفترة وصل إلى 1235 طناً من الغزول القطنية الجاهزة للبيع من عدة نمر.



