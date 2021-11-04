(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
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(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادات ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لتنفيذ استفزازات في محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري.

وأوضح نائب رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان اليوم أن المركز تلقى معلومات تتحدث عن إعداد عناصر مما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية استفزازات في منطقة خفض التصعيد بهدف اتهام الجيش العربي السوري بشن ضربات عشوائية على المنشآت والمدنيين في إدلب.

وأكد كوليت أن المنظمة الإرهابية تجري اختيارا للمشاركين في التصوير المفبرك في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب وأنه من المخطط إشراك ممثلين عن وسائل إعلام ناطقة باللغة الإنكليزية وصلوا إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب وذلك لتغطية الاستفزازات.