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الخصوصية.. عنوان التحديث الجديد من «آيفون»

أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف آيفون متاحاً للمستخدمين منذ أيام، إلا أنه يوفر مجموعة من المزايا الهامة، التي يتعلق أبرزها بالخصوصية.

ومن بين المزايا الجديدة للإصدار iOS 14.5، حظر التطبيقات التي تتبع المستخدمين، إلى جانب إجبار المطورين على طلب إذن المستخدمين، كما بات بمقدور المستخدمين فتح قفل آيفون أثناء ارتداء قناع الوجه، إضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الأصوات الخاصة بالمساعد الرقمي "سيري".

ويدعم التحديث الجديد أداة "أير تاغ"، التي تساعد المستخدمين في العثور على مفاتيحهم الضائعة، باستخدام تقنية البلوتوث المشفرة.

وأضيفت سلسلة من الرموز التعبيرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، وتم أيضاً إعادة تصميم تطبيق "بودكاست" من "أبل" مما سيسهل على المستخدمين الاستماع، إضافة إلى الوصول بشكل أسرع إلى الحلقات التي تم حفظها وتنزيلها.