الخارجية الإيرانية: طهران لن تُجري مباحثات لا نهاية لها بشأن الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عن الإرث الفاشل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب"، مشدداً على أن بلاده "لن تُجري مباحثات لا نهاية لها".



وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، تعليقاً على سؤال بشأن انسحاب بلاده من المحادثات النووية، إنّ موعد هذا الانسحاب يقترب، مضيفاً أنّ "استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي قد يصبح قريباً عقبةً لا يمكن التغلب عليها إطلاقا".



وكان مسؤول في الإدارة الأميركية قال إنه لم يتم تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة في فيينا بعدُ، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ستشارك في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا قريباً جداً".



وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقتشي، أكد أن إيران باتت أقرب مما مضى إلى التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، لافتاً إلى أن ملء الفراغ للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الهيّن، وهو في حاجة إلى اتخاذ قرارات في عواصم الدول المشاركة.