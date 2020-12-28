الجيش اللبناني يلقي القبض على المتورطين في إحراق مخيم اللاجئين السوريين

أعلن الجيش اللبناني القبض على المتورطين في إحراق مخيم اللاجئين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على لبنانيين اثنين و6 سوريين على خلفية الحادثة.



وقال الجيش اللبناني في بيان له أمس إن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة بحنين- المنية، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا على إحراق خيم النازحين السوريين”.



وأضاف أن “وحدات الجيش تدخلت وسيرت دوريات في المنطقة كما نفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق الخيم وضُبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.”



المصدر : وكالات