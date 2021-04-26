الجيش اللبناني يعلن عن إحباط عملية تهريب 69 سورياً إلى قبرص

أعلن الجيش اللبناني يوم الأحد، عن إحباط عملية تهريب عدد من اللاجئين السوريين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص.



وقالت قيادة الجيش اللبناني، بحسب “الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام” إنه “بتاريخ 25 نيسان، تمكنت قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات، من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر”.



وتابعت ” وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطىء الشيخ زناد- عكار، 69 سوريا كانوا ينوون الإنتقال بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر”.



وأضاف الجيش اللبناني إنه “أوقف المهرب الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم”، لافتاً إلى أنه فتح تحقيقاً مع الموقوفين بإشراف القضاء.





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