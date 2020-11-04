الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة

بدأت القوات التركية صباح اليوم الثلاثاء بإخلاء نقطة المراقبة المتمركزة في بلدة “شير مغار” في منطقة “جبل شحشبو” بريف حماة الغربي، وذلك في إطار عملية إعادة الانتشار التي شرعت بها مؤخراً.



وأفادت مصادر اعلامية بأن رتلاً عسكرياً تركياً كبيراً يضم أكثر من مائة آلية من بينها شاحنات فارغة توجه على عدة دفعات من ريف إدلب باتجاه نقطة “شير مغار” للبَدْء بعملية الإخلاء.



ويوم الخميس الماضي بدأت القوات التركية بتفكيك المعدات اللوجستية و”الهنكارات” والكتل الخرسانية المتواجدة في نقطة “شير مغار”، وذلك بالتزامن مع انسحابها من النقطة التاسعة التي كانت متمركزة على أطراف مدينة “مورك” شمال حماة.



ورجح مصدر عسكري أن تتمركز القوات المنسحبة من “شير مغار” في بلدة “البارة” في جبل الزاوية جنوب إدلب.



جدير بالذكر أن الجيش التركي أنهى يوم أمس إخلاء نقطة المراقبة من مدينة “مورك” شمال حماة، حيث تم سحبها إلى بلدة “قوقفين” في جبل الزاوية، وقد رجح موقع “المونيتور” أن يكون هذا الانسحاب استعداداً لمواجهة أيّ هجوم جديد من قِبل الجيش السوري باتجاه إدلب.