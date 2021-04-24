الجو حار والحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها من /6-9/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي حار مع كتلة هوائية شبة مدارية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حار نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة.



بالنسبة ليوم غد الأحد يستمر الجو حار نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من /5-10/ درجات مئوية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة مع هبات نشطة أحيانا على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، وجنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة في باقي المناطق، و البحر خفيف ارتفاع الموج