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الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي

الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي يوم أمس  كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين خلال استكمال أعمال تأمين ريف درعا الغربي.


و ذكر مصدر في الجهات المختصة أنه خلال القيام بتمشيط مناطق بالريف الغربي للمحافظة تم ضبط أوكار فيها أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدروع من مخلفات الإرهابيين مبينا أنه من بين الأسلحة عدد كبير من “البنادق الآلية ورشاشات متوسطة وقواذف ار بي جي وحشواتها وصواريخ نوع مالوتكا وكاميرات حرارية وقناصات”.



وأشار المصدر إلى أن الأهالي لعبوا دوراً مهما في الكشف عن هذه الأسلحة مؤكداً أن القوى الأمنية ووحدات الجيش مستمرة في تمشيط المناطق تباعاً لرفع ما خلفته المجموعات الإرهابية من أسلحة وعبوات ناسفة وذلك حفاظاً على سلامة المدنيين في المنطقة.