الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم "إسرائيل"

أعلنت المحكمة الدولية الجنائية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن "المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية".



وعلى إثره، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو": "القرار يثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله.



بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال "غابي أشكينازي": "المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها صلاحية بحث الملف الفلسطيني، وقرارها يشوه القضاء الدولي ويحول هذه المؤسسة لأداة تخدم سياسياً الدعاية المناهضة لإسرائيل".



وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "قرار المحكمة الدولية يمكن أن يضع مسؤولين إسرائيليين كبار في مواجهة إجراءات جنائية وحتى أوامر اعتقال".



وأضاف إعلام الاحتلال أن "إدارة ترامب هددت بعقوبات ضد المحكمة الجنائية في حال اتخذت قرارات ضد إسرائيل، لكن الآن إدارة ترامب غير موجودة وبايدن موجود في البيت الأبيض، والقضاة نشروا هذا القرار".