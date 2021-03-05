التربية تشكّل لجنة لتأليف كتاب "مصادر تعلم الأخلاق"

قامت وزارة التربية بتشكيل لجنة من قضاة وأساتذة جامعيين واختصاصيين في مجال علم الأخلاق، لتأليف كتاب "مصادر تعلم الأخلاق"، دون أن يكون مادة دراسية.



وقالت الوزارة إن الكتاب لن يكون ضمن مقررات المنهاج الدراسي، وسيكون بمثابة "مصدر مرجعي إثرائي للأخلاق" يلجأ إليه المعلم لتوضيح معايير الأخلاق في المجتمع، ويتم من خلاله تقييم القضايا التربوية.



وأكدت الوزارة أن الكتاب سيؤلف على قاعدة المثل العليا للأخلاق، بما يسهم بالحدّ من مظاهر العنف ودورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار المجتمعي، إضافة إلى توضيح دور القانون في المساهمة بتحقيق أخلاقيات المجتمع فضلاً عن الواجب وأهميته الأخلاقية وتحديد ما هي الأخلاق وأسسها وقواعدها الراسخة ثم بيان مذاهب علم الأخلاق إضافة إلى تعريف وبيان ماهية الأخلاق والتربية الأخلاقية والنظام التربوي وأهميتها في المجتمع.