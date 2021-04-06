التربية: السماح لطلاب الدراسة الحرة الذين بالتقدم بطلبات الاكتتاب للامتحانات العامة

أصدرت وزارة التربية قراراً سمحت بموجبه لطلاب الدراسة الحرة التقدم بطلبات الاكتتاب للامتحانات العامة لدورة 2021 يومي الأربعاء والخميس الموافقين في الـ 14 والـ 15 من نيسان الجاري.



وأوضحت الوزارة ، أن القرار يهدف لتأمين تسجيل الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية بفروعها كافة والثانوية الشرعية بصفة دراسة حرة لدورة 2021 نتيجة ظروفهم الخارجة عن إرادتهم.



وكانت وزارة التربية سمحت في الـ 2 من آذار الماضي للطلاب النظاميين بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة دورة 2021 يومي الأربعاء والخميس الموافقين الـ 3 والـ 4 من آذار الماضي كفرصة أخيرة لهم.