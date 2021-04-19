التجاري يطرح قروض خاصة بالعسكريين والعاملين في وزارة الدفاع

وقع المصرف التجاري والإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة اتفاقاً يتم بموجبه منح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف.



وبحسب مصدر في المصرف سيتم طرح قروض وفق الشروط والميزات التالية:



– قرض شخصي بضمانة كفلاء أو بدون كفلاء بقيمة /5/ مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات بمعدل فائدة لا يزيد عن 10% (بسيطة).



– قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا يزيد عن 10% (بسيطة).



– قرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف بضمانة كفلاء أو بدون كفلاء.



ويعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط ولكافة أنواع القروض، كما يستفيد المشمولون من هذه الاتفاقية من التخفيضات التي تمُنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.





علي سليمان