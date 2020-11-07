الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة ومسلحوه يمنعون الفلاحين من العمل بأراضيهم في الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها بالقذائف الصاروخية على بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن الاحتلال التركي اعتدى بقذائف المدفعية على بلدة عين عيسى والقرى التابعة لها في ريف الرقة الشمالي الغربي دون ورود أنباء عن تسجيل إصابات.



وقبل ثلاثة أيام من هذا الاعتداء، قصف الاحتلال التركي بسلاح المدفعية الثقيلة قريتي قزعلي وصليبي في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.



وفي سياق متصل، أفاد “المرصد” المعارض بأن المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي منعت الفلاحين من حراثة أراضيهم وزراعتها في قُرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، الواقعة على خطوط الاشتباك بينها وبين ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.