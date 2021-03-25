الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 18 شاحنة من الأقماح من محافظة الحسكة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي في المالكية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية في ريف المالكية أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي أيضاً لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها.



وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية.