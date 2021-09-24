الإمارات تخفض سعر التأشيرة للسوريين إلى النصف

أكدت وكالة سياحة وسفر إماراتية، توحيد سعر التأشيرة السياحية للسوريين (ذكوراً وإناثاً) ولكافة الأعمار، وتخفيضها إلى النصف تقريباً، وذلك “كنوع من الدعم لهم”.



وأوضح مدير “وكالة القائد للسفر والسياحة” ناصر الحازم لموقع “الاقتصادي”، أن سعر التأشيرة أصبح نظامياً دون أي زيادة، وموحداً للذكور والإناث، وتحدّد بـ550 درهماً للفيزا التي مدتها شهر، و1,100 درهم للفيزا التي مدتها 3 أشهر.



وجاء تخفيض أسعار الفيز السياحية إلى الإمارات، بعد يومين من إعلان فتحها لجميع السوريين (من الجنسين)، وسط تحذيرات مكاتب سياحية إماراتية من وجود “سماسرة” يستغلون أوضاع الشباب السوريين ويبالغون بأجور التأشيرات.



وكانت كلفة التأشيرة السياحية إلى الإمارات بالنسبة للذكور 1,800 درهم لمدة شهر، و2,200 درهم لمدة 3 أشهر، أما بالنسبة لتأشيرات الإناث فكانت بكلفة 550 درهماً لمدة شهر، و1,100 درهم لمدة 3 أشهر وشاملة التأمين الصحي.



وحول الأوراق المطلوبة، ذكرت الوكالة أنها تتضمن صورة جواز سفر الزائر، وصورة شخصية له، كما يشترط على مقدّم الطلب تقديم صورة عن جواز سفره، مع الإقامة والهوية، ويملأ استمارة التقديم ويوقعها توقيع الهوية.



ومؤخراً، أعلنت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول، والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح “كوفيد-19” المعتمدة من “منظمة الصحة العالمية”، اعتباراً من 30 أغسطس (آب) 2021.



وعند الوصول إلى مطارات الإمارات، يخضع السياح إلى الفحص المخبري السريع ضد كوفيد-19 ( Rapid PCR)، وتبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة والفئات المُستثناة غير المطعمة.