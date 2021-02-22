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أمراضنا العثمانية

الأمراض التي يتسبب بها تاتو الحواجب

يتسبب تاتو الحواجب التي تلجأ له العديد من السيدات، بسبب عدم وجود شعر كثيف للحواجب، بالعديد من الأمراض البالغة.

ومن جملة هذه الأمراض:

1- الإصابة بالعدوى: بسبب الأدوات التي تستخدم في عمل التاتو وعدم تنظيفها بالشكل الصحيح، وتتسبب في الإصابة بالأمراض الجلدية، كما أن الحبر المستخدم نفسه قد يكون ملوثاً.

2- الحساسية: حيث توصلت منظمة الدواء والغذاء الأمريكية لحالات عديدة أصيبت بالحساسية بسبب وجود مادة TiO، وقد يصل الأمر للتورم والألم غير المحتمل.

3- التاتو يعوق التصوير بالرنين المغناطيسي: حيث إن صبغة التاتو تعوق جودة صورة الرنين المغناطيسي، وتتسبب في حدوث تورم والتهاب.

4- حالات نادرة من السرطان: يصعب علاجها لعدم ظهورها بسبب التاتو.

5- تجمعات دموية حوله يأتي ذلك بسبب تعامل المناعة معه على أنه جسم غريب وهذا رد فعل طبيعي.

6- صعب الإزالة إزالته مؤلمة جداً حتى إن كانت بالليزر، وإذا تم ذلك يترك أثار مكانه.