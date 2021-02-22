الأمراض التي يتسبب بها تاتو الحواجب

يتسبب تاتو الحواجب التي تلجأ له العديد من السيدات، بسبب عدم وجود شعر كثيف للحواجب، بالعديد من الأمراض البالغة.



ومن جملة هذه الأمراض:



1- الإصابة بالعدوى: بسبب الأدوات التي تستخدم في عمل التاتو وعدم تنظيفها بالشكل الصحيح، وتتسبب في الإصابة بالأمراض الجلدية، كما أن الحبر المستخدم نفسه قد يكون ملوثاً.



2- الحساسية: حيث توصلت منظمة الدواء والغذاء الأمريكية لحالات عديدة أصيبت بالحساسية بسبب وجود مادة TiO، وقد يصل الأمر للتورم والألم غير المحتمل.



3- التاتو يعوق التصوير بالرنين المغناطيسي: حيث إن صبغة التاتو تعوق جودة صورة الرنين المغناطيسي، وتتسبب في حدوث تورم والتهاب.



4- حالات نادرة من السرطان: يصعب علاجها لعدم ظهورها بسبب التاتو.



5- تجمعات دموية حوله يأتي ذلك بسبب تعامل المناعة معه على أنه جسم غريب وهذا رد فعل طبيعي.



6- صعب الإزالة إزالته مؤلمة جداً حتى إن كانت بالليزر، وإذا تم ذلك يترك أثار مكانه.