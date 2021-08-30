الأسد يستقبل عبد اللهيان: حقّقنا انتصارات كبيرة

استقبل الرئيس الأسد، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الأصعدة، وأبرزها المجال الاقتصادي والتجاري.



كذلك، تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيّما الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.



وأطلع عبد اللهيان، الأسد على ما تم التوصل إليه في مؤتمر «التعاون والشراكة» الذي عُقد في بغداد، إذ أكّد الجانبان أن «مستقبل المنطقة تصنعه إرادة أبنائها وأنّ التعاون البنّاء مع الدول الأخرى يكون من خلال الاستجابة لهذه الإرادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها».





من جهته، أكدّ الأسد أن «التعاون القائم والمستمر بين سوريا وإيران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مشدداً على استمرار سوريا في محاربة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي من سطوته»، وفق موقع الرئاسة السورية.



ووفق الموقع نفسه، لفت عبد اللهيان إلى أن إيران وسوريا حققتا انتصاراتٍ كبيرة في محاربة الإرهاب بفضل الإرادة المشتركة لدى قيادتَي البلدين، مجدداً التأكيد على استمرار بلاده في دعم سوريا وشعبها لمواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، لا سيما الإرهاب الاقتصادي وتداعياته.