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الأسباب التاريخية للهجرة القسرية للإنسان

أظهر باحثون بريطانيون أن المناخ الذي كان موجودًا قبل آلاف السنين كان له تأثير كبير على وقت وطريق هجرة الأشخاص القدامى.

أجرى علماء من جامعة كامبريدج نمذجة للمناخ في العصر القديم في آخر 300 ألف عام. مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من كمية الأمطار اللازمة لاستمرارية الحياة، حدد الخبراء الفترات الأكثر ملاءمة للإنسان القديم للاستقرار، بحسب ما ذكرت صحيفة " Nature Communications".

أشارت تقديرات الباحثين إلى أنه على مدى 300 ألف عام الماضية، حاول الإنسان العاقل مرارًا وتكرارًا العبور من أفريقيا، وآخر موجة هجرة ضخمة وأكثرها نجاحًا حدثت منذ حوالي 65 ألف عام.

يعزو العلماء فشل الهجرات المبكرة إلى الظروف البيئية القاسية في الشرق الأوسط، ولا سيما صحراء شبه الجزيرة العربية.