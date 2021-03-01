الأرصاد: الحرارة حول معدلاتها

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية وتمتد تدريجياً إلى بعض المناطق الداخلية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الثلاثاء لا تغير يذكر على درجات الحرارة .