الأردن يعلن إعادة افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي مع سوريا

أعلنت السلطات الأردنية إعادة افتتاح معبر جابر-نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين.



وذكرت “وكالة الأنباء الأردنية” أن “وزارة الداخلية أعلنت اعتباراً من يوم الاثنين تفعيل المنصة البرية في مركز ‏حدود جابر-نصيب بواقع 150 شخصاً يومياً حسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف ‏تسهيل وتبسيط الإجراءات”.



ودعت الوزارة الراغبين بدخول الأردن عبر هذا المعبر إلى “التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة وإجراء فحص كورونا PCR قبل خمسة أيام من مجيئهم كي يحصلوا على موافقة للدخول”.



وأضافت “سيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى البلاد وحجر صحي لمدة 14 يوماً في حال كان مصاباً بالوباء”.



الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات في الأردن تشهد انخفاضاً بعدما ارتفعت بشكل كبير منذ تسعة أشهر حين أعلنت إغلاق الحدود البرية.