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الأردن يساعد العدو لتطبيق شريعته: اتفاقٌ لاستيراد منتجات زراعية

وقعت حكومة العدو الإسرائيلي والحكومة الأردنية، اليوم، على «اتفاق خاص» لاستيراد منتجات زراعية أردنية للكيان، خلال لقاء عُقد بين الجانبين في الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، وسفير العدو لدى عمان، إيتان سوركيس.

أما السبب وراء توقيع الاتفاق فيأتي في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية.

وفي بيانها قالت وزارة الزراعة الإسرائيلية إن «الاتفاق يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين من الجهة الأخرى».

وتابعت وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه «بحث خلال اللقاء في طرق من أجل زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد».

وبحسب البيان «جرى التداول في طرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود».

إلى ذلك، اعتبر البيان أن «هذا اللقاء يؤكد أهمية العلاقة بين إسرائيل والأردن وتعزيز علاقات الجوار ودفع التعاون بين الدولتين، وأهمية المجال الزراعي كرافعة لدفع العلاقات بين الدولتين والشعبين».