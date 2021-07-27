الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه
تعزيزات عسكرية للجيش إلى درعا لتطبيق “اتفاق المصالحة”
وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية
القوات الأمريكية تدخل قافلة عسكرية كبيرة إلى سوريا وأنباء عن نيتها إنشاء قاعدة جديدة
روسيا تغير من سياستها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
اجتماع روسي-سوري بعد أيام لإعادة اللاجئين السوريين
ريف حلب.. قصف تركي بالقرب من قاعدة روسية وانتشار مكثّف للقوات التركية على M4
تقدم في مباحثات التسوية في درعا البلد
واشنطن تستنسخ التجربة العراقية مع القبائل العربية شرقي سوريا
غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا
تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص
15 هجوماُ إسرائيلياً في النصف الأول من عام2021

الأردن.. الكشف عن إحباط مخطط لـ"داعش" استهدف قتل جنود إسرائيليين على الحدود

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية، في فبراير الماضي، مخططا لأربعة عناصر من "داعش"، استهدف قتل جنود إسرائيليين قرب الحدود الأردنية في منطقة غور الصافي.

وأفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، مساء أمس الاثنين، بأن لائحة اتهام صادرة عن نيابة أمن الدولة كشفت أن المتهمين الأربعة يواجهون تهمتي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، وهم يحاكمون لدى محكمة أمن الدولة.

وأوضحت أن المتهمين الأربعة تربطهم علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لتنظيم "داعش" والقائمين على نشر فكره، حيث اتفقوا فيما بينهم على ضرورة "تنفيذ عمليات تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم الإرهابي داعش"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

كما طرح المتهمون عدة أهداف، وفقا للائحة الاتهام، منها استهداف أحد المشعوذين في مدينة إربد، واستهداف اليهود المتواجدين في الأردن، والجنود الإسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهد الاستخباري والعملياتي لرجال المخابرات العامة أسفر عن كشف أفراد تلك الخلية والقبض عليهم، ما حال دون تمكنهم من إتمام مخططهم الذي كان سيبدأ بالاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيدا للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم.

 

 


المصدر: صحيفة "الرأي" الأردنية