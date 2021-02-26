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الأجواء المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة

ذكرت الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة:

الجمعة 26/02/2021:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي  /2-5/ درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام.

ليلاً: يحذرمن تشكل الصقيع على المناطق الجبلية ومن حدوث الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح:شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

البحر:خفيف ارتفاع الموج.

السبت 27/02/2021:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /4-6/ درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً.

ليلاً: يكون الجومائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً على المناطق الجبلية ويحذرمن حدوث الضباب خاصة في المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح:شمالية غربية الى غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

البحر:خفيف ارتفاع الموج.

 الأحد 28/02/2021:

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول الى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهياة لهطل زخات متفرقة من المطر. وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي  /2-5/ درجات مئوية.

الرياح: متقلبة الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

البحر:خفيف ارتفاع الموج.