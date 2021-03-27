اكتشاف مواد نووية جنوب لبنان

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "حسان دياب" أمس، من كارثة محتملة في جنوب البلاد حيث اكتشف خبراء وجود "مواد كيميائية خطرة" داخل مستودع في منشآت الزهراني النفطية.



ونقلت "رويترز" عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وصفت المواد بأنها "نووية" بعد مراجعة تقرير لشركة كومبيليفت الألمانية المكلفة بإزالة المواد الخطيرة من مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.



وجاءت تصريحات دياب بعد نحو ثمانية أشهر من انفجار كيماويات كانت مخزنة في مرفأ بيروت مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص في أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق.