افتتاح أطول جسر مشاة في العالم

تستعد البرتغال، لافتتاح أطول جسر مشاة في العالم، في مسعى إلى جذب السياح الذي تراجع عددهم بشكل كبير في البلاد، من جراء تفشي وباء كورونا.



وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن جسر المشاة اكتمل في منطقة واقعة شمالي البلد الأووربي، وتم السماح لأهالي قرية مجاورة بالدخول، بينما سيجري الافتتاح رسمياً يوم الأحد.



وأقيم هذا الجسر الطويل بين جبال صخرية تحيط بها الخضرة والورود الصفراء، كما أنه موجود في منتزه "أروكا" المرموق والمصنف من قبل منظمة "اليونيسكو".



ويصل طول الجسر إلى 516 متراً، بينما جرى تعليقه على ارتفاع 175 مترا فوق نهر "بايفا" الذي يتدفق بسرعة ويتيح منظراً ساحراً.



واستغرق إنشاء الجسر نحو عامين، ويراهن عليه المسؤولون المحليون لجلب السياح إلى منطقة يهاجر منها الناس أكثر فأكثر من أجل قصد مدن كبرى في البلاد.