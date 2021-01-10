اعتباراً من الشهر القادم.. ملايين المستخدمين سيفقدون حساباتهم على واتساب لهذا السبب

أعلنت شركة واتساب أنه اعتباراً من 8 شباط القادم سيكون هنالك سياسة خصوصية خاصة بها، وسيكون مستخدمي التطبيق ملزمين في جميع البلدان خارج أوروبا والمملكة المتحدة لمشاركة بياناتهم مع الشركة الأم فيسبوك.



وأوضحت الشركة أن التغيير لن يؤثر على الطريقة التي يعالج بها واتساب البيانات، وسيُطبق بغض النظر عما إذا كان لدى مستخدميه حساب على فيسبوك أم لا.



وتوضح سياسة الخصوصية ما يلي: كجزء من شركات فيسبوك، يتلقى واتسآب معلومات من شركات فيسبوك الأخرى، ويشاركها معها.



كما أضافت: “قد يتم استخدم المعلومات التي نتلقاها منهم، وقد يستخدمون المعلومات التي نشاركها معهم للمساعدة في تشغيل خدماتنا وعروضها وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها، بما في ذلك منتجات شركة فيسبوك”.



كما يحدد الإشعار سياسة الخصوصية الجديدة ويحثك على الموافقة على الشروط، حيث يقول: بالنقر على AGREE (موافقة)، فإنك توافق على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 شباط 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام واتساب”.



وأكدت الشركة أن مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة وأوروبا لن يشاركوا بياناتهم مع فيسبوك”.



الجدير بالذكر أن التطبيق مشفر افتراضياً ما يعني أن الشركة الأم لن تتمكن من رؤية محتويات الرسائل ولكن ستكون قادرة على معرفة من يتم مراسلته.





وكالات