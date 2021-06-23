استهداف قاعدة للاحتلال التركي في إدلب واصابة عدد من الجنود
دمشق: مسرحية كيميائية جديدة في إدلب
الرئيس الأسد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي
استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة
روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”

استهداف قاعدة للاحتلال التركي في إدلب واصابة عدد من الجنود

أصيب عدد من جنود الاحتلال التركي، صباح الأربعاء، إثر استهداف طال قاعدة عسكرية للاحتلال التركي في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وقالت وكالة “ستيب” المعارضة، انه تم استهداف محيط القاعدة العسكرية التركية في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية صباح الأربعاء “.

 وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، مطلع شهر أيار الفائت، مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، إثر هجوم صاروخي على قافلة إمداد في محافظة إدلب.

وأصيب عدد من الجنود الأتراك بجروح، أيلول الماضي نتيجة قصف صاروخي ومدفعي للجيش العربي السوري استهدف نقطة مراقبة الغزاوية في ريف حلب الغربي، شمال غربي البلاد.

يذكر أن نقاط المراقبة التركية كان تقلص عددها، بعد أن قام جيش الاحتلال التركي، بتفكيك العديد منها، بعد حصار أطبقه الجيش العربي السوري عليها، مثل نقاط مورك، ومعر حطاط.

 

 


تلفزيون الخبر