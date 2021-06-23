استهداف قاعدة للاحتلال التركي في إدلب واصابة عدد من الجنود

أصيب عدد من جنود الاحتلال التركي، صباح الأربعاء، إثر استهداف طال قاعدة عسكرية للاحتلال التركي في جبل الزاوية جنوب إدلب.



وقالت وكالة “ستيب” المعارضة، انه تم استهداف محيط القاعدة العسكرية التركية في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية صباح الأربعاء “.



وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، مطلع شهر أيار الفائت، مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، إثر هجوم صاروخي على قافلة إمداد في محافظة إدلب.



وأصيب عدد من الجنود الأتراك بجروح، أيلول الماضي نتيجة قصف صاروخي ومدفعي للجيش العربي السوري استهدف نقطة مراقبة الغزاوية في ريف حلب الغربي، شمال غربي البلاد.



يذكر أن نقاط المراقبة التركية كان تقلص عددها، بعد أن قام جيش الاحتلال التركي، بتفكيك العديد منها، بعد حصار أطبقه الجيش العربي السوري عليها، مثل نقاط مورك، ومعر حطاط.



تلفزيون الخبر