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استهداف قاعدة الملك خالد السعودية بطائرة يمنية مسيّرة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة من نوع "قاصف k2" استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. 


ويأتي ذلك بعد يومين على تنفيذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية، وشركة آرامكو.

هذا واقتحمت قوات الجيش واللجان الشعبية مواقع محطة السوداني وأبرق الهمر وبير السلامي في صحراء الأجاشر قبالة نجران السعودية.

وأظهرت مشاهد وزعها الإعلام الحربي في صنعاء فرار قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف خلال العملية الهجومية قبالة نجران.

وأفاد مصدر إعلامي بمقتل مدير دائرة القضاء العسكري في قوات هادي، اللواء عبدالله الحاضري بمواجهات مع قوات حكومة صنعاء غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.