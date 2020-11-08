استمرار أعمال الصيانة في مشروع علوك بالحسكة

أكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة المهندس محمود العكلة أن أعمال الصيانة الكاملة في مشروع علوك مستمرة بهدف وضعه في الخدمة بطاقته الإنتاجية الكاملة واستثمار جميع الآبار الموجودة فيه والبالغ عددها 34 بئرا.



إلى ذلك استلمت مؤسسة المياه اليوم 90 طنا من مواد تعقيم المياه مقدمة من منظمة اليونيسيف.



وبين العكلة أن مواد التعقيم المستلمة تتضمن مادة الهيبوكلوريد تكفي المحافظة لنحو شهرين حيث سيتم توزيع هذه المواد على المشاريع المائية المنتشرة في عموم المدن والمناطق بهدف استخدامها في تعقيم مياه الشرب التي تضخ للمشتركين.



سانا