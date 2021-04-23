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ارتفاع عدد طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 14

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في سوريا إلى 14 وذلك بعد الإعلان عن تقديم طلبين جديدين للترشح إلى الانتخابات المقررة في الـ 26 من الشهر القادم.


وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ في جلسة اليوم، أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبات ترشح إلى المنصب من: سنان أحمد القصاب، ومحمد يوسف رمضان.

 وكان المجلس تبلغ حتى يوم أمس 12 طلبا للترشح إلى منصب الرئيس، بينهم سيدتان، إضافة إلى طلب قدمه الرئيس الحالي بشار الأسد.


وكان أعضاء المجلس بدؤوا قبل يومين منح أصواتهم للمرشحين.


وينص الدستور على ضرورة حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في البرلمان، كي يقبل طلب ترشحه، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.

 


المصدر: RT