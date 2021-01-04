احتفال أكبر معمرة على الأرض بعيد ميلادها

احتفلت السيدة اليابانية "كين تاناكا" التي تعتبر أكبر معمرة على الأرض بعيد ميلادها الـ 118 عاماً.



"تاناكا" ولدت في 2 كانون الثاني 1903 وحملت لقب "أقدم سكان الأرض" عام 2018.



وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت صحيفة "ماينيتشي" أن أكبر معمرة على وجه الأرض يجب أن تشارك في أيار 2021، في تتابع الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب في طوكيو.



وستقطع تاناكا في 11أيار القادم 200 متر على كرسي متحرك وبيدها الشعلة الأولمبية، وستجري الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 8 تموز إلى 23 أب عام 2021.