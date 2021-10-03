اتفاق قريب لمبادلة الفوسفات السوري ببضائع هندية

جدد سفير الهند لدى سورية، ماهيندر سينغ كانيال، التأكيد على أهمية وتاريخية العلاقة التي تجمع سورية والهند، وبيّن أن هذه العلاقة ستكون أقوى خلال الأشهر القادمة، كاشفاً عن اهتمام من قبل الشركات الهندية للمساهمة في إعادة إعمار سورية.



وعلى هامش الاحتفالية التي أقامتها السفارة الهندية في دمشق بمناسبة الذكرى 152 لميلاد المهاتما غاندي رسول السلام واللاعنف، أشار السفير الهندي إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتبادل التجاري، وهذه الأيام يقام معرض إعادة إعمار سورية، والهند مشاركة في هذا المعرض ومن خلاله يمكن للشركات والفعاليات التجارية ما بين البلدين التواصل والتفاعل ومعرفة مواطن التعاون والفرص المتاحة من أجل التعاون بين البلدين.



وكشف كانيال، أن شركة هندية زارت سورية منذ فترة قريبة، وأجرت مباحثات مع الجانب السوري من أجل شراء الفوسفات السوري ومبادلته بالبضائع التي تحتاجها سورية، معبراً عن أمله بأن يكون هناك اتفاق قريب بين الجانبين كنتيجة لهذه المباحثات.ووصف العلاقات الثنائية بين الهند وسورية بالودية والجيدة جداً وأنها تاريخية وممتدة لتشمل المجالات كافة ومنها الثقافية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك تفاهماً دائماً بين الطرفين في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية.



وقال: «هذه العلاقة الجيدة بين الدولتين، أنا متأكد أنها ستكون أقوى وأعمق خلال الأشهر القادمة».



الوطن