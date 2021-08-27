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اتفاق بين الصين والعراق لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

أعلن مجلس الوزراء العراقي توقيع اتفاق مع شركة «Power China» الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بطاقة 2000 ميغاواط.

وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة له على موقع «تويتر» إن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميغاواط.

وكانت شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق ولا تزال تعاني من انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات يتفاقم أثناء أشهر الصيف الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

كما عانى العراق من تفجيرات استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن معظم المناطق شمال البلاد.