اتصالات بين كبار المسؤولين في السعودية و"إسرائيل" ماهو السبب؟

كشفت وسائل إعلام عبرية عن اتصالات جرت مؤخراً بين مسؤولين كبار في كل من السعودية و "إسرائيل"، بسبب مخاوف الرياض من سياسات الرئيس الأمريكي #جو_بايدن.



وقالت قناة "كان 11" الرسمية إن المحادثات الأخيرة تركزت حول قلق السعودية من تغيير الإدارة في الولايات المتحدة ومخاوفها من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن.وذكر القناة أن "قنوات الاتصال بين السعودية وإسرائيل لا تزال مفتوحة، بما في ذلك مكالمات هاتفية بين مسؤولين كبار".



وأضاف: "تم طرح مخاوف الرياض من سياسة بايدن خلال المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، انطلاقاً ربما من اعتقاد الرياض بأن إسرائيل يمكن أن تساعدها أمام الإدارة الجديدة".



وتابع: "يجب القول أن السعودية وإسرائيل تتشاركان المخاوف نفسها لاسيما فيما يتعلق بسياسة بايدن تجاه المسألة الإيرانية، والملف النووي لطهران، ونفوذها الإقليمي، كذلك فإن السعودية قلقة من التعامل المتشدد لإدارة بايدن حيال ملف حقوق الإنسان في المملكة".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية سربت، في شهر تشرين الثاني الماضي، خبر لقاء جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر، ما أغضب الرياض، وأدى إلى برودة العلاقات بين الطرفين لفترة محدودة، بحسب قناة "كان 11".



وتخشى كل من السعودية و"إسرائيل" عودة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018.