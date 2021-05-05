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اتصال هاتفي بين أردوغان و سلمان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات بين البلدين.

وبحث الطرفان الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تقييم العديد من القضايا بين البلدين، كما اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا والمملكة السعودية.

وتسعى تركيا إلى تحسين العلاقات مع السعودية بعد نشوب أزمة عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018 على يد فريق اغتيال سعودي.

وجاء اتصال الثلاثاء قبل يوم من عقد اجتماع بين مسؤولين أتراك ومصريين في القاهرة، في أحدث خطوة ضمن مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع دولة عربية أخرى حليفة للولايات المتحدة.