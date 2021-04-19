إيران ترحب بالحوار مع السعودية!

بعدما تحدثت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن وجود محادثات مباشرة بين مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية و إيران، في محاولة لإصلاح العلاقات عقب 4 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ونفي مسؤول سعودي لوجود أي حوار بين بلده وإيران، أبدت الخارجية الإيرانية ترحيبها الدائم بالحوار مع السعودية.



وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان «إيران لطالما رحبت بالحوار مع السعودية لقناعتنا بأن ذلك يصب في مصلحة دول وشعوب المنطقة».



وحول التقارير الصحفية بشأن الاجتماع، قال زادة إنها «تحتوي تناقضات كثيرة ومعلومات غير دقيقة».



واعتبر أن محادثات فيينا شهدت تقدماً، قائلاً: «أصبحنا على المسار الصحيح لكن ذلك لا يعني التوصل لاتفاق نهائي».



وعن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن «ما جرى كان إرهاباً نووياً، وستتخذ طهران الإجراءات القانونية اللازمة للرد عليه».



منذ مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، لم تسلم إيران من هجمات يعتقد بأن مصدرها إسرائيل على منشأتها النووية نطنز، وسفينتها العسكرية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.