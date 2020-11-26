إيران تتهم أمريكا بنهب ثروات سوريا

صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، أن «إجراءات الحظر الأحادية غير قانونية وغير إنسانية ومحكومة بالفشل».



"روانجي" أضاف أن «القوات الأمريكية بمواصلتها احتلال جزء من الأراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد».



وأكد أن «بعض الدول بفرضها إجراءات حظر أحادية الجانب ضد الشعب السوري، ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية، تسعى لإطالة أمد الأزمة في سوريا وفرض إرادتها على شعبها».



وقال المندوب الإيراني خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: «في الوقت الذي يعاني الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده، فإن فرض إجراءات الحظر الأحادية الأمريكية تؤدي إلى زيادة معاناته، ونحن ندين ذلك بقوة».



وشدد "روانجي" على ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار سوريا وكذلك عودة اللاجئين والنازحين السوريين.



وطالب بضرورة المكافحة المستمرة للإرهابيين في سوريا لاجتثاث جذورهم، ومعارضة أية محاولات انفصالية في هذا البلد.



في نفس الوقت، رحب بالجهود المبذولة مثل إجراءات الأمم المتحدة للحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى جهود بلاده للمساعدة في هذا المسار.