إيران: السعودية ليس لديها شجاعة للحوار بعيداً عن الخضوع لسلطة أجنبية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن السعودية ليس لديها الجرأة لدخول لإبداء موقفها في الحوارات دون الخضوع لسلطة أجنبية، وذلك في معرض ردها على طلب السعودية المتعلق بالمشاركة في المفاوضات بين إيران والدول 4+1 بشأن الاتفاق النووي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: “إن مواقف السعودية من الاتفاق النووي غير بناءة”، داعياً الرياض إلى “الانضمام لقنوات الحوار في المنطقة، والابتعاد عن مواقفها غير البناءة من الاتفاق”.



وتابع: “نوصي بأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى قنوات الحوار في المنطقة”، مضيفاً أن “السعودية ليس لديها شجاعة الحوار بعيداً عن الخضوع لسلطة قوى أجنبية”.

ويأتي الرد الإيراني، بعدما أعلنت السعودية أنها ترغب بالحضور في مفاوضات الاتفاق النووي، وذلك بالتزامن مع تصريح لوزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي مع التلفزيون الإيراني، والتي أكد فيها أن بلاده ليس لديها نية إنتاج قنبلة نووية، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا ما استمر فرض العقوبات عليها.



يشار إلى أن إيران شددت على أنها لن تعود إلى الاتفاق النووي الذي سبق أن انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، إلّا بعد أن يتم رفع كافة العقوبات الأمريكية عنها، رافضة للمقترح الأمريكي المتعلق برفع بعض العقوبات عن طهران للعودة إلى الاتفاق النووي.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أنه سيتم إزاحة الستار عن 123 إنجازاً نووياً مهماً، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للصناعة النووية، مشيراً إلى أن إجمالي الطاقة العملية للتخصيب وصل إلى 16500 وحدة فصل حالياً في حين أن هذه الطاقة وقبل التوقيع على الاتفاق النووي كانت تصل إلى 13 ألف وحدة فصل فقط وتتم بأجهزة الطرد المركزي القديمة من طراز IR۱ فقط.