عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟
“تحرير الشام” الإرهابية تفرج عن بلال الأمريكي
الأسيرة المحررة نهال المقت: أحيي الجيش العربي السوري والشكر الكبير للرئيس ‏الأسد
سوريا تعلن عن عملية تبادل أسرى مع الاحتلال “الإسرائيلي”
المقداد ولافروف يناقشان نتائج لقاءات “أستانا 15” ويؤكدان أهمية استمرار الجهود المشتركة
حقول النفط والاعتداءات الإسرائيلية.. مخرجات البيان الختامي لـ أستانا 15
بين “قيصر” و”قسد”.. مرضى السرطان شرقي سوريا: حياةٌ مهددة بالخطر
“داعش” ينفذ عملياته في منطقة تحوي أهم القواعد الأمريكية في الحسكة
“الأناضول”: روسيا تشكّل فصائل محلية في القامشلي
بدء أعمال أستانة 15 وواشنطن ترفض المشاركة بصفة “مراقب”
انسحابٌ من مناطق وتثبيتٌ في أخرى: «إعادة انتشار» أميركية في شرق الفرات
روسيا تحذّر مجدداً من استفزاز كيميائي يحضّر له المسلحون في إدلب
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
مفاوضات علنية مرتقبة بين الحكومة السورية و”قسد”
ضجة في شمال سوريا بعد ظهور العلم السوري على شحنة مساعدات تركية

إعلام: قطر تتوسط بين أمريكا وإيران وتوجه دعوة إلى الدولتين

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين القطريين، قولهم إن "الدوحة تحاول تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو الجانبين إلى العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف التوترات".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه "على عكس عام 2012، يعرف الكثيرون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نظراءهم الإيرانيين وكيفية الاتصال بهم، لذلك قد لا تكون التسهيلات القطرية ضرورية".

وأكد "أكسيوس"، أن "سلطنة عمان كانت هي من لعب هذا الدور بين عامي 2012- 2013، وسهلت المحادثات السرية بين طهران وواشنطن، التي مهدت الطريق للاتفاق النووي لعام 2015"، موضحا أن القطريين يريدون أن يلعبوا هذا الدور هذه المرة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وخفض التصعيد بينهما.

والتقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الإثنين الماضي، في طهران بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لمناقشة إمكانية إعادة التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أوصل للرئيس روحاني رسالة من أمير قطر.

وقال روحاني، إن إيران لن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي التي فرضتها إدارة ترامب، بينما أكد آل ثاني لروحاني أنه يأمل في أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعود إلى الاتفاق، مضيفا أن قطر ستحاول المساعدة في تحقيق ذلك.