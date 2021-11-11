إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 30 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.



وأضاف القانون بأن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.



وأشارت المادة الثالثة إلى أن أحكام هذا القانون تطبق لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه، الذي حددته المادة الخامسة بأول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



كما لفت إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون تصدر بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك