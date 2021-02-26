إعفاء المنشآت السياحية المخالفة لتقديمها الأراكيل في اللاذقية

أعفى محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم كافة المنشات من الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها لتقديمها الأراكيل ،ومخالفتها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.



واشترط قرار الإعفاء تعهد أصحاب هذه المنشآت والتزامها بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الفريق الحكومي ومحافظة اللاذقية بمنع تقديم الأراكيل وغيرها من الإجراءات الاحترازية المنصوص عنها في مثل هذه المنشآت.



ولا يشمل قرار الإعفاء المنشآت التي تم اتخاذ بحقها إجراءات إدارية نتيجة مخالفتها التعاميم المتعلقة بمنع إقامة الحفلات.



وشدد المحافظ السالم على الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي لاسيما منع تقديم الأراكيل وإقامة الحفلات ذات الطابع الشعبي.



كما أكد المحافظ السالم حصر الجولات الرقابية على هذه المنشآت فيما يخص تقديم الأراكيل بمديرية السياحية فقط ،وسحب الترخيص الإداري لكل منشأة في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة.