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إصلاح خط نقل الطاقة الكهربائية زركان 20 ك. ف في الحسكة

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة إصلاح خط نقل الطاقة الكهربائية زركان 20 ك. ف بريف المحافظة الشمالي الغربي الذي خرج عن الخدمة نتيجة استهداف المنطقة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين مؤخراً.

وبين مدير كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أنه تم الانتهاء من صيانة الخط المذكور القادم من محطة تحويل كهرباء تل تمر والمغذي لعدد من القرى والتجمعات السكانية في الريف الشمالي لبلدة تل تمر وإعادة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي مشيراً إلى أن تأخر عمليات الإصلاح ناتج عن وقوع مسار الخط قرب منطقة محاذية لوجود قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين ووجود الألغام في المنطقة.

وأجرت شركة الكهرباء خلال الأسبوع الماضي صيانة لعدد من خطوط نقل الطاقة المتوسطة في مدينتي الحسكة والقامشلي.