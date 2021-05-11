إصابة مدني جراء استهداف منزله بمروحية إسرائيلية بريف القنيطرة

أصيب شخص جراء استهداف منزله بمروحية للاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

واستهدفت مروحية للعدو الإسرائيلي منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة.



ووفق المصادر فإن الأهالي سمعوا دوي انفجارين على أطراف بلدة حضر بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.



والمصاب هو الشيخ تحرير محمود ولديه شقيقين شهيدين سبق واستهدفهما العدو الإسرائيلي أثناء عملهما في عام 2015 حيث كانا يعملان مع الشهيد سمير القنطار.