إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال ثمانية آخرين في الضفة

أصيب فلسطيني واعتقل ثمانية آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة فلسطيني مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة طوباس وبلدة قباطية جنوب جنين.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت أمس قرية رمانة غرب جنين واعتقلت فلسطينيين اثنين كما اعتقلت ثالثا من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.