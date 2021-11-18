إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجوم للفصائل الشعبية

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم استهدف آلية لهم بريف الحسكة الجنوبي الغربي.



وذكرت مصادر محلية أن هجوماً نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لميليشيا “قسد” على طريق “أبيض” جنوب غرب الحسكة أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا واحتراق السيارة.



وشهدت الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” كثافة خلال الفترة الماضية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم وتدمير العديد من مقراتهم وآلياتهم.