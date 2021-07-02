إصابة طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة الشرقي

أصيب طفلان بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في بلدة قليب الثور شرق سلمية بريف حماة الشرقي.



وانفجر“لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في بلدة قليب الثور شرق سلمية ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح خطيرة جرى إسعافهما إلى مستشفى سلمية الوطني لتلقي العلاج اللازم”.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.