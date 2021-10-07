إصابات بانفجار عبوة من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

أصيب مدنيان جراء انفجار عبوة من مخلفات التنظيمات الارهابية في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط.



وأوضح مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة أن قسم الإسعاف في المشفى استقبل شابين أعمارهما بين 13و16 عاماً مصابين بشظايا في مختلف أنحاء الجسم وقدمت لهما الإسعافات اللازمة قبل تحويلهما الى مشافي مدينة دمشق لاستكمال العلاج.



وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من ريف القنيطرة إلى تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي لمنعهم من العودة إلى أراضيهم.