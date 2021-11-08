إخماد 4 حرائق بريف حمص الغربي

أخمدت فرق إطفاء حمص اليوم بالتعاون مع الأهالي 4 حرائق اندلعت في عدة مناطق بريف المحافظة الغربي.



وبين رئيس شعبة حراج تلكلخ الياس بيطار ان كوادر الإطفاء تمكنت بالتعاون مع الأهالي من إخماد حريق واسع اندلع بمساحات من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة وذلك في الاراضي الزراعية لقرية الجوانيات بريف المحافظة الغربي وتقوم حالياً بعملية التبريد والمراقبة مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو 55 دونماً.



ولفت بيطار إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 3 حرائق اخرى اندلعت في الأراضي الزراعية لقرى الحصن وعين العجوز وبلاط بريف المحافظة الغربي طالت مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة.